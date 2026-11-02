Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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02.11.2026 15:49:00
Claude Code: Anthropic verschärft Regeln gegen Spieleklone
KI-Werkzeuge erleichtern den Nachbau von Spielen und Software. Anthropic reagiert mit neuen Regeln für Claude Code, die laut einigen Entwicklern zu weit gehen.
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