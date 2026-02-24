IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|
24.02.2026 07:08:00
Claude Code für Modernisierung von COBOL-Systemen: Schwarzer Tag für IBM-Aktie
Nachdem Anthropic ein Werkzeug für die Automatisierung der zeitaufwendigen COBOL-Modernisierung vorgestellt hat, ist die IBM-Aktie über 13 Prozent abgestürzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
