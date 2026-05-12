OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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12.05.2026 17:34:06
Claude Grew 10x Faster Than ChatGPT In April — Is OpenAI Losing AI Power Users?
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