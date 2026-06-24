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24.06.2026 10:59:00

Claude mischt sich ein: Der neue proaktive KI-Kollege für Slack

Mit Claude Tag macht Anthropic sein KI-Modell zum aktiven Teamkollegen in Slack. Er lernt aus dem Kanalverlauf und erledigt Aufgaben selbstständig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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