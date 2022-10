CLCT’s 9M gross revenue rises 7% on positive rental reversions

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Business Times"

CHINA real estate investment trust (Reit) Capitaland China Trust (CLCT) reported gross revenue of 1.4 billion yuan (S$272.3 million) for the first nine months ended Sep 30, 2022, rising 7 per cent from 9M 2021 gross revenue of 1.3 billion yuan on the back of positive rental reversions.