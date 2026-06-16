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16.06.2026 06:31:29
Clean Earth Acquisitions A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Clean Earth Acquisitions A stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Clean Earth Acquisitions A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -490,970 USD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -15,230 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Clean Earth Acquisitions A ein EPS von -1834,530 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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