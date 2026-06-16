Clean Earth Acquisitions A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Clean Earth Acquisitions A stellte am 15.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Clean Earth Acquisitions A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -490,970 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -15,230 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Clean Earth Acquisitions A ein EPS von -1834,530 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at