Clean Earth Acquisitions A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Clean Earth Acquisitions A lud am 20.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,280 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at