Clean Earth Acquisitions A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Clean Earth Acquisitions A hat am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 5,54 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Clean Earth Acquisitions A noch ein Gewinn pro Aktie von -516,850 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at