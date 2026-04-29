Clean Earth Acquisitions A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Clean Earth Acquisitions A veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 14,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -267,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at