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29.04.2026 06:31:29
Clean Earth Acquisitions A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Clean Earth Acquisitions A veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 14,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -267,900 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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