27.02.2026 06:31:29
Clean Energy Fuels: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Clean Energy Fuels veröffentlichte am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 109,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 112,6 Millionen USD ausgewiesen.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,010 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,370 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,52 Prozent auf 426,50 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 416,00 Millionen USD erwirtschaftet worden.
