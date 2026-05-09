Brookfield Incorporacoes Aktie
WKN DE: A0LCP7 / ISIN: BRBISAACNOR8
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09.05.2026 14:15:00
Clean Energy Stock Face-Off: Bloom Energy vs. Brookfield Renewable -- Which Is the Better Buy Right Now?
The world is focused on oil and natural gas prices because of the geopolitical conflict in the Middle East. That makes a lot of sense given the importance of these fuels to the global economy. However, the real growth in the broader energy sector is still driven by rising demand for cleaner energy alternatives.There are many ways to invest in clean energy, but one of the fastest-growing businesses in the sector right now is Bloom Energy (NYSE: BE). At the other extreme of the investment spectrum is Brookfield Renewable (NYSE: BEP), which is more focused on returning value to shareholders via steadily growing distribution payments. Which one is a better choice?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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