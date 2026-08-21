Clean Energy Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Clean Energy Technologies hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 0,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at