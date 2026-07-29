Clean Energy Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Clean Energy Technologies hat am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD gegenüber -0,210 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 77,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 0,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at