01.11.2025
Clean Energy's Rally Is Outpacing AI's in 2025. Here Are 3 Renewable Energy Stocks to Buy Now.
Clean Energy's Rally Is Outpacing AI's in 2025. Here Are 3 Renewable Energy Stocks to Buy Now.

It's no secret that the tech-heavy Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) has led the major indices in recent years, as artificial intelligence (AI) stocks power markets higher. But so far in 2025, clean energy stocks have left the Nasdaq in the dust, with the iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ: ICLN) returning 46% year to date, compared to the Nasdaq's 20% rise.The clean energy ETF is even handily outperforming Nvidia, as the poster child of the AI revolution is up 38% year to date. The rally is unfolding as electricity generation from renewable energy overtakes that of coal for the first time, according to the think tank Ember, while California, the world's fifth-largest economy, is now getting 66% of its energy from clean power, up from 41% in 2015.With a rally this pronounced, why is no one talking about a clean energy boom in the stock market? Part of the reason may be the Trump administration's well-known antipathy toward renewables, as many investors wait for the next shoe to drop on the sector after his Big, Beautiful Bill, passed in July, stripped it of valuable tax credits.
