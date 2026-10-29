Clean Harbors Aktie

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WKN: 876514 / ISIN: US1844961078

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29.10.2026 02:07:00

Clean Harbors: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Clean Harbors (NYSE:CLH) announced record quarterly revenue of $1.87 billion alongside an increased full-year outlook. Industrial reshoring and customer demand for single-source waste management expand the company's addressable market. Growing cash flow gives management flexibility to acquire regional operators and fund high-return infrastructure. Three key takeaways from management's presentation stand out for long-term investors.

The return of industrial manufacturing to North America creates steady demand for specialized waste handling. The Environmental Services (ES) segment, which handles hazardous waste disposal and industrial cleaning, continues to secure long-term commercial agreements as customers consolidate their waste vendors.

Management is deploying capital into high-return internal projects, including a $55 million property purchase in Los Angeles to consolidate six legacy facilities into a single West Coast operational hub. The company is also increasing capital expenditures, or cash spent on physical assets, to $15 million this year for dedicated data center infrastructure services.

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