Clean Harbors hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Clean Harbors veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,22 USD gegenüber 2,36 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Clean Harbors 1,74 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at