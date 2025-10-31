Clean Harbors informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Clean Harbors hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,12 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,30 Prozent auf 1,55 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at