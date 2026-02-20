Clean Harbors: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Clean Harbors hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,50 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Clean Harbors einen Umsatz von 1,43 Milliarden USD eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,60 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,46 Milliarden USD geschätzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 7,28 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 7,42 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 6,03 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 5,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 7,23 USD und einen Umsatz von 5,99 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at