Clean Harbors Aktie
WKN: 876514 / ISIN: US1844961078
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12.08.2026 14:44:15
Clean Harbors To Buy EnviroServe For $470 Mln In Cash
(RTTNews) - Wednesday, Clean Harbors, Inc. (CLH) announced its plan to acquire EnviroServe, a national provider of environmental and waste management services, from an affiliate of One Rock Capital Partners, LLC for $470 million in cash.
The transaction is expected to strengthen the company's Technical Services business and support increased throughput across its disposal and recycling portfolio. Also, EnviroServe's emergency response assets and rail cleaning facilities are estimated to enhance its Field Services business.
Clean Harbors expects the acquisition to generate sizeable cost synergies of approximately $25 million that will be realized over the first two years.
The company plans to fund the deal through available cash and the issuance of additional debt financing.
The acquisition is expected to close in the second half of 2026.
In the pre-market hours, CLHB is trading at $307.53, down 1.26 percent on the NYSE.
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