Clean Harbors veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Clean Harbors präsentierte am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,46 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Clean Harbors 1,43 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at