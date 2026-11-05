Clean Max Enviro Energy Solutions Private präsentierte Quartalsergebnisse

Clean Max Enviro Energy Solutions Private hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 4,40 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 7,21 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at