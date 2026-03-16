Clean Motion AB präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Clean Motion AB hat am 14.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Clean Motion AB ein EPS von -0,030 SEK in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0,4 Millionen SEK, gegenüber 0,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,92 Prozent präsentiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,120 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Clean Motion AB -0,180 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,84 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 68,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,09 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at