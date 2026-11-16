Clean Motion AB präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Clean Motion AB hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Clean Motion AB ein EPS von -0,020 SEK in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 300 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,4 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 0,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at