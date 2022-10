Clean Motion bringt EVIG, ein neues Solar-Lieferfahrzeug auf den Markt

Jonsered, Schweden 2022-10-20 - Clean Motion hat das elektrische Solar-Lieferfahrzeug EVIG offiziell auf den Markt gebracht. Ab heute kann das Fahrzeug über den Clean Motion-eigenen Flottenkonfigurator auf der Website bestellt werden und wird im ersten Quartal 2023 ausgeliefert. Das Unternehmen stellte auch den neuen, bahnbrechenden Flottenrechner vor, der es ermöglicht, sowohl die Kosten als auch die Emissionen der Flotte zu berechnen und sie mit konventionellen E-Fahrzeugen zu vergleichen.

Clean Motion hat das endgültige Design enthüllt und für Bestellungen geöffnet.

EVIG ist die Antwort auf den kritischen Bedarf an elektrischen Lieferfahrzeugen für Städte. Es ist für die Zustellung auf der letzten Meile in städtischen Gebieten optimiert und kann alles transportieren, von Paletten und Paketen bis hin zu Post und Lebensmitteln. Für Dinge, die in Städten mit minimalen Auswirkungen bewegt werden müssen.

Sorgfältig entwickelt auf der Grundlage der Marktbedürfnisse. In Europa sind mehr als 16 Millionen leichte Nutzfahrzeuge in den Städten unterwegs, die meist mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden. Mit dem neuen EVIG Fahrzeug will Clean Motion einen neuen Standard für Stadtlieferwagen und städtische Nutzfahrzeuge setzen.

Das EVIG-Fahrzeug hebt die Energieeffizienz auf ein neues Niveau, da es das geringste Fahrzeuggewicht im Verhältnis zum Ladevolumen auf dem Markt hat.

Wesentliche Merkmale:

2,5 Kubikmeter Laderaum für maximale Nutzung

2,5 Quadratmeter großes Solardach für minimale Abhängigkeit von der Ladeinfrastruktur

Geringes Gewicht für optimierte Energieeffizienz und große Reichweite

Akku-Reichweite bis zu 200 km

Die Preise beginnen bei 10.900 EUR, die Auslieferung erfolgt im ersten Quartal 2023.

EVIG kann ab heute konfiguriert und bestellt werden unter www.cleanmotion.se/order

Das Unternehmen hat außerdem einen neuen Flottenrechner veröffentlicht, mit dem Kunden die Kosten und Emissionen ihres Fuhrparks vergleichen und berechnen und mit konventionellen Elektrofahrzeugen vergleichen können.

Über Clean Motion AB

Clean Motion AB ist ein schwedisches Unternehmen, das gänzlich nachhaltige Fahrzeuge für Städte herstellt und vertreibt. Die Fahrzeuge werden lokal produziert und basieren auf Energie- und Ressourceneffizienz, um die Einführung von Elektrofahrzeugen weltweit zu maximieren. Die Vision des Unternehmens ist es, mit Solarenergie aufgeladene urbane Mobilität zu bieten und daher leichte Elektrofahrzeuge mit niedrigem Energieverbrauch anzubieten, um den Herausforderungen des städtischen Verkehrs in den 2000er Jahren zu begegnen.

Clean Motion AB ist am First North Growth Market der Nasdaq Stockholm notiert. Zertifizierter Berater ist G&W Fund Commission,

E-Mail: ca@gwkapital.se, Telefon: +46 8- 503 000 50. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.cleanmotion.se

