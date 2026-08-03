Clean Science and Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Clean Science and Technology ließ sich am 01.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Clean Science and Technology die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 6,90 INR. Im letzten Jahr hatte Clean Science and Technology einen Gewinn von 6,59 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Clean Science and Technology im vergangenen Quartal 2,68 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clean Science and Technology 2,43 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at