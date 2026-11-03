Clean Science and Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Clean Science and Technology hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 5,24 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Clean Science and Technology 5,22 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,99 Milliarden INR – ein Plus von 22,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clean Science and Technology 2,45 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at