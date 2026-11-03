|
03.11.2026 06:31:28
Clean Science and Technology gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Clean Science and Technology hat sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 5,24 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Clean Science and Technology 5,22 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,99 Milliarden INR – ein Plus von 22,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clean Science and Technology 2,45 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!