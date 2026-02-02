|
02.02.2026 06:31:29
Clean Science and Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Clean Science and Technology hat am 31.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 4,32 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Clean Science and Technology 6,18 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Clean Science and Technology im vergangenen Quartal 2,20 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clean Science and Technology 2,41 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!