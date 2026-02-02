Clean Science and Technology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Clean Science and Technology hat am 31.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 4,32 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Clean Science and Technology 6,18 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Clean Science and Technology im vergangenen Quartal 2,20 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Clean Science and Technology 2,41 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at