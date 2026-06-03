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03.06.2026 06:31:29
Clean Seed Capital Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Clean Seed Capital Group äußerte sich am 02.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Clean Seed Capital Group ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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