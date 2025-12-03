Clean Seed Capital Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Clean Seed Capital Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Clean Seed Capital Group ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at