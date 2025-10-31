Clean Seed Capital Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Clean Seed Capital Group hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Clean Seed Capital Group ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,040 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Clean Seed Capital Group ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,040 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at