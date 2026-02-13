CleanCore Solutions gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CleanCore Solutions hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,51 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 1,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CleanCore Solutions 0,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at