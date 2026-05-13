CleanCore Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CleanCore Solutions hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

CleanCore Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,100 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 0,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at