CleanCore Solutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CleanCore Solutions lud am 28.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat CleanCore Solutions 0,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,040 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,790 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,41 Millionen USD gegenüber 2,07 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at