CleanEquity Monaco 2021 - Innovationspreise für nachhaltige Technologien

LONDON, 6. August 2021 /PRNewswire/ -- CleanEquity® , veranstaltet von Innovator Capital , der in London ansässigen spezialisierten Investmentbank und der Wirtschaftsrat von Monaco Die Veranstaltung wurde am Freitag, den 23. Juli, mit einer Preisverleihung in Anwesenheit Seiner Exzellenz Bernard Fautrier abgeschlossen.

Das zweite Jahr in Folge wurde CleanEquity live auf EarthxTV übertragen und zog über 1.000 Zuschauer an. Der Live-Stream ermöglichte den weltweiten Echtzeit-Zugang zu den besten neuen Technologien der Branche.

An der 14. jährlichen Veranstaltung von CleanEquity nahmen 17 Unternehmen teil. Die drei Empfänger der CleanEquity Awards for Excellence waren:

Conamix (US), Preis für Forschung; die Kerntechnologie des Unternehmens, bei der Schwefelkathoden zum Einsatz kommen, ermöglicht die Herstellung von Hochenergie-Batterien für Elektrofahrzeuge, die 25 % billiger sind als die derzeitige Lithium-Ionen-Technologie und dabei kein Kobalt und kein Nickel benötigen;

Vertoro (NL), Preis für Entwicklung; durch die Umwandlung von Restbiomasse in sein flüssiges Plattformprodukt Goldilocks® bietet Vertoro eine nachhaltige Alternative für bestehende fossile Ölraffinerien und petrochemische Anlagen; und

Voltaware (UK), Preis für Kommerzialisierung; der innovative und intelligente Zähler nutzt Algorithmen, um Rechnungen bis auf die Ebene der einzelnen Geräte aufzuschlüsseln, wodurch Anwendungsfälle wie Energieeffizienz, vorausschauende Wartung, Sicherheit und Überwachung älterer Menschen erschlossen werden.

Die Zweitplatzierten in den drei Kategorien waren jeweils: IPG (UK), Agerpoint (US) und Purify Fuel (US).

Claire McCluskey Der irische bildende Künstler schuf die Awards in ähnlicher Form, die jeweils auf einem 20-seitigen, platonischen Körper ruhen und symbolische aquatische Assoziationenenthalten. Das nachhaltige und rückverfolgbare Holz wird aus dem Lisnavagh Timber Project in Carlow bezogen. Alle Arbeiten von Claire haben einen Bezug zur Welt um uns herum.

Seine Durchlaucht, Fürst Albert II von Monaco, sagte:

„In den letzten zehn Jahren war es eine Freude, an dieser Konferenz teilzunehmen, da sie immer lehrreich war und die Möglichkeit bot, faszinierende Menschen zu treffen, die sich für die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und eine bessere und gerechtere Welt einsetzen

Mungo Park, Vorstandsvorsitzender von Innovator Capital und Mitbegründer der CleanEquity, sagte:

„Wir danken Seiner Durchlaucht für die kontinuierliche Unterstützung in diesem Jahr und Seiner Exzellenz Bernard Fautrier für seine Teilnahme an der Preisverleihung. Danke, Claire, für deine magische Arbeit, die 2021 Awards. Wir danken auch den Teilnehmer*innen, die in Monaco anwesend waren, sowie allen, die online teilgenommen haben. Es ist eine Ehre für uns, dass so bahnbrechende Unternehmen und Technologien auf der CleanEquity präsentiert werden. Unser Dank gilt auch unseren Sponsoren und Partnern: der Fondation Prince Albert II, Cision, Covington & Burling, der Cranfield University, EarthX, MIT Solve, dem Monaco Economic Board und Taronis Fuel für ihre kontinuierliche Unterstützung und die neu geschlossenen Partnerschaften."

