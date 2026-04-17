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17.04.2026 06:31:29
CleanGo Innovations präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CleanGo Innovations lud am 14.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CleanGo Innovations ein Ergebnis je Aktie von -0,060 CAD vermeldet.
Mit einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 66,67 Prozent präsentiert.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,230 CAD gegenüber -0,200 CAD im Vorjahr verkündet.
Mit einem Umsatz von 0,15 Millionen CAD, gegenüber 0,21 Millionen CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 28,57 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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