Cleanspark legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cleanspark hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,460 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,675 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27,8 Millionen USD – eine Minderung von 32,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at