CleanSpark: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CleanSpark lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

CleanSpark vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,93 Prozent auf 136,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 181,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at