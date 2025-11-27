|
CleanSpark stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CleanSpark ließ sich am 25.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CleanSpark die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CleanSpark im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 150,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 223,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 89,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,12 USD gegenüber -0,690 USD je Aktie im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 766,31 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 378,97 Millionen USD umgesetzt.
