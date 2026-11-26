CleanSpark ließ sich am 24.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CleanSpark die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat CleanSpark 120,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 223,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 3,740 USD beziffert. Im Vorjahr hatte CleanSpark ein Ergebnis je Aktie von 1,12 USD vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 24,77 Prozent auf 766,31 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 576,53 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at