CleanTech Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CleanTech Acquisition gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,07 USD. Im Vorjahresquartal hatten -18,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

CleanTech Acquisition hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 57,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at