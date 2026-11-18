CleanTech Acquisition hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,57 USD. Im Vorjahresquartal hatten -82,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat CleanTech Acquisition mit einem Umsatz von insgesamt 2,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at