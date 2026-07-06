CleanTech Vanadium Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CleanTech Vanadium Mining lud am 03.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CleanTech Vanadium Mining ein EPS von -0,120 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at