Cleantek Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Cleantek Industries stellte am 17.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,01 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cleantek Industries noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,99 Prozent auf 3,3 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at