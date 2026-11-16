|
16.11.2026 06:31:29
Cleantek Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Cleantek Industries präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,3 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,2 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!