Cleantek Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cleantek Industries präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,04 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,3 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,2 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at