Cleantek Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cleantek Industries lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 5,1 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cleantek Industries 3,4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at