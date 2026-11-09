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09.11.2026 06:31:29
Cleanup: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Cleanup präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,73 JPY gegenüber 15,15 JPY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cleanup in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,11 Milliarden JPY im Vergleich zu 33,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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