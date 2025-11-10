Cleanup: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cleanup stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 15,15 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cleanup 2,04 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,42 Prozent auf 33,30 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 31,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at