Cleanup vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cleanup hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 57,45 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 37,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cleanup in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36,64 Milliarden JPY im Vergleich zu 35,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at