|
13.05.2026 06:31:29
Cleanup: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Cleanup ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cleanup die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 11,41 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,45 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 32,45 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,28 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 96,73 JPY. Im Vorjahr hatte Cleanup 47,67 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 134,49 Milliarden JPY gegenüber 129,99 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.