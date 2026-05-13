Cleanup: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Cleanup ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cleanup die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 11,41 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 32,45 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,28 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 96,73 JPY. Im Vorjahr hatte Cleanup 47,67 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 134,49 Milliarden JPY gegenüber 129,99 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at