Clear Blue Technologies International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Clear Blue Technologies International hat sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,0 Millionen CAD – ein Plus von 156,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clear Blue Technologies International 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at